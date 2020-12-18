Названы продукты, богатые на витамин D

Он содержится в йогурте и молоке. Эти продукты — кладезь витамина D и кишечных пробиотиков. При регулярном употреблении суточная потребность в витамине сократится на 10-20%. Также важно есть куриные яйца, полученные от птиц из свободного выгула. Витамин D сконцентрирован именно в желтке — около 10% от суточной нормы.

Помимо этого, важно обогатить свой рацион грибами. Витамин D образуется в них под воздействием солнечного света, как и у людей. Грибы продолжают вырабатывать данный витамин и после срезания, поэтому стоит положить продукт под солнечные лучи.

Кроме того, необходимо готовить жирную рыбу — тунца, лосось и скумбрию. В 100 граммах такой рыбы содержится свыше 100% дневной нормы вещества, написал сайт ToDay News Ufa.

Ранее рыба, ягоды, растительные масла, цельнозерновые продукты и разноцветные овощи попали в число необходимых в пандемию «суперпродуктов». Не стоит забывать и про воду, огурцы, арбузы и консервированные помидоры.