Названы признаки теплового удара

Первые признаки теплового удара — это сильная головная боль, слабость и головокружение. А чрезмерное питье на жаре опасно для сердца, рассказали в МЧС России.

Тепловой удар развивается стремительно, отметили спасатели, поэтому перед выходом на улицу в ведомстве рекомендуют надеть головной убор и легкую одежду, пишет РИА «Новости». Также необходимо соблюдать правильный питьевой режим. Как отметили в МЧС, беспорядочное питье не утоляет жажду, а только перегружает сердце.

При тепловом ударе кожа становится красной и горячей, однако нет потоотделения. Также у человека может начаться тошнота и рвота. Кроме того, температура тела может подняться до 42 градусов, а также учащается сердцебиение и дыхание.

Человека, который получил тепловой удар, нужно отвести в прохладное место, снять лишнюю или обтягивающую одежду, а на голову и тело положить мокрые полотенце. Голова пострадавшего, при этом, должна находится на одном уровне с телом.

Чтобы избежать теплового удара на улице следует чаще находиться в тени, а также отказаться от употребления алкогольных напитков и не перегружать организм физическими нагрузками. Также лучше не принимать солнечные ванны сразу после еды или же, наоборот, на голодный желудок.

Детям и пожилым, а также людям с заболеваниями сердца и сосудов, лишним весом и тиреотоксикозом, следует соблюдать особую осторожностью.

Тепловой удар, как отметили в МЧС, может привести к стойкому повреждению мозга и даже смерти.

В жаркую и солнечную погоду многим хочется выбраться на природу, погреться на солнце. «360» пообщался с врачами-дерматологами и выяснил, как загорать правильно и безопасно для организма.