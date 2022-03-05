Названы признаки панической атаки

Панические атаки могут возкинуть в любой момент и значительно ухудшить состояние человека. Об этом рассказала психолог Марина Гладышева, передала «Вечерняя Москва».

Специалист объяснила, что о панической атаке могут свидетельствовать учащенное сердцебиение, рвотные позывы, боль в груди и головокружение. При этом столкнуться с этим может человек любого возраста.

По словам Гладышевой, возникают такие состояния из-за внутренних страхов и тревог. При этом бороться с ними необходимо с помощью специалиста, передало ИА НСН.

«При проявлении атаки следует принимать медикаментозное лечение, назначенное специалистом. Следует применять более глубокие практики, искать причину, которая способствует возникновению паники», — добавила Гладышева.