Названы признаки кислородного голодания

Гипоксия, или кислородное голодание, это опасное состояние, когда организму не хватает кислорода. Проверить его наличие можно с помощью пульсоксиметра, рассказал в эфире радио Sputnik главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков.

Гипоксия может возникать по разным причинам. Например, при нарушениях в работе легких, как при ковиде, из-за низкой физической активности, долгого нахождения в помещении. Также она может возникнуть в результате выброса в атмосферу токсичных газов, в частности, монооксида углерода, который образуется при сжигании топлива.

«Проверить наличие гипоксии можно по уровню сатурации с помощью пульсоксиметра. Содержание кислорода выше 95 процентов — норма, все, что ниже, — патология. Клинически гипоксия проявляется, прежде всего, в поражении нервной ткани, поэтому на ее фоне развиваются слабость, повышенная утомляемость, синдром хронической усталости, головные боли, головокружения, сонливость днем, бледность кожи, гипотония», — рассказал врач.

Основной способ профилактики гипоксии — частое проветривание помещений и активный образ жизни.