Названы признаки дефицита важных витаминов

При признаках недостатка витаминов — гиповитаминоза лучше обратиться к врачу и сдать необходимые анализы. Врач Екатерина Терентьева в разговоре с «Известиями» назвала симптомы дефицита некоторых важных витаминов.

Признаками дефицита витамина D, который появляется из-за недостатка солнечного света, являются слабость, снижение аппетита, перепады настроения, боль в костях, ломкость костей, которая может приводить к частым переломам, мышечная слабость, частые инфекционные заболевания. У детей отмечается раздражительность, задержка прорезывания зубов.

Дефицит витамина А проявляется в нарушении адаптации глаз к темноте, сухости глаз; высыхании, шелушении кожи, а также сниженном иммунитете. У детей недостаток этого витамина может проявляться в задержках- физического и интеллектуального развития, частых инфекционные заболевания.

При недостатке витамина Р (рутин) обычно возникает повышенная усталость, слабость, кровоточивость десен.