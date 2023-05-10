10 мая 2023, 17:40
Названы привычки, защищающие печень от вредного воздействия
Primamedia: для здоровья печени необходимо пить достаточное количество воды
Для здоровья печени следует пить достаточное количество воды каждый день. Об этом изданию Primamedia рассказали медицинские специалисты. По их словам, жидкость снижает нагрузку на орган и помогает выводить токсины.
Жирная пища и алкоголь, напротив, оказывают большую нагрузку, провоцируя опасные заболевания, в том числе цирроз, написали «Народные новости».
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Врачи рекомендуют заниматься физической активностью и избавиться от вредных привычек, чтобы поддерживать здоровье печени. К тому же умеренный спорт позволит снизить «плохой» холестерин в крови.
Врачи
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