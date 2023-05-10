Здоровье 10 мая 2023, 17:40 Названы привычки, защищающие печень от вредного воздействия Primamedia: для здоровья печени необходимо пить достаточное количество воды

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Для здоровья печени следует пить достаточное количество воды каждый день. Об этом изданию Primamedia рассказали медицинские специалисты. По их словам, жидкость снижает нагрузку на орган и помогает выводить токсины.

Жирная пища и алкоголь, напротив, оказывают большую нагрузку, провоцируя опасные заболевания, в том числе цирроз, написали «Народные новости».

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Врачи рекомендуют заниматься физической активностью и избавиться от вредных привычек, чтобы поддерживать здоровье печени. К тому же умеренный спорт позволит снизить «плохой» холестерин в крови.