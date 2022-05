Названы привычки, мешающие худеть во сне

Человек может худеть во время сна, однако есть привычки, которые мешают этому процессу. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на издание Eat This, Not That.

Чтобы организм во сне функционировал должным образом, сон должен быть крепким и регулярным. Для этого нужно соблюдать режим и исключить продукты, содержащие кофеин, за несколько часов до сна. Это не только сам кофе, но и, например, шоколад. Перед сном лучше не наедаться, особенно сладкой пищей (стоит помнить, что сахар содержит также и алкоголь).

Спортом и физическими нагрузками лучше заниматься утром — тренировки бодрят и могут помешать крепкому сну, к тому же, после интенсивных нагрузок может проснуться аппетит.

Наконец, свет, излучаемый экранами смартфонов, ноутбуков и других гаджетов, тоже мешает выработке гормона сна — мелатонина. Поэтому гаджетами лучше не пользоваться примерно за час до отхода ко сну, поставив их заряжаться на ночь.