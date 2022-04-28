Названы привычки, которые помогут избежать серьезных последствий гипертонии

Стало известно, какие привычки помогут избежать опасных последствий гипертонии. О этом сообщило издание LIVE24 со ссылкой на китайское издание «Семейный доктор».

По данным сайта «ПолитЭксперт», следует ограничить употребление соли. Ежедневно человеку нужно не более пяти граммов. Излишки способствуют повышению давления.

Кроме того, лучше отказаться от алкоголя и курения. И то, и другое вредит сердечно-сосудистой системе и также может спровоцировать развитие гипертонии.

Физические нагрузки, наоборот, стоит включить в режим, так как спорт понижает кровяное давление. Заниматься нужно ежедневно по полчаса или часу, а также отслеживать свое состояние после.

Кроме того, стоит поддерживать себя в форме. Лишний вес увеличивает количество липидов в крови, что приводит к повышению давления.

Важен и режим дня. Необходимо высыпаться, рано ложиться спать и рано вставать.

Еще одним фактором развития гипертонии является стресс. Чтобы давление не повышалось, следует поменьше нервничать и стабилизировать душевное состояние.