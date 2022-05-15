Названы причины развития невирусного гепатита

Невирусный гепатит бывает сложно обнаружить, пока болезнь не достигнет опасной стадии. Признаки этого поражения печени, а также два фактора, которые его провоцируют, назвал гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов.

Поражение печени, как отметил Вялов в беседе с радио Sputnik, может стать последствием коронавируса и лечения этого заболевания. Он объяснил, что для лечения тяжелой формы COVID-19 используется много лекарственных препаратов.

«Они нужны, чтобы спасти человеку жизнь, но у них есть побочное действие на печень», — пояснил врач. Он отметил, что такой гепатит медики классифицируют как лекарственный или токсический.

Развитие невирусного гепатита может также спровоцировать повреждение желчевыводящих путей возбудителем ковида.

Еще одним факторов медик назвал необдуманное использование средств для «очищения» организма. Вялов отметил, что проведенное в США исследование показало, что большая часть случаев невирусного гепатита, причину которых было трудно установить, была результатом использования разных средств для очищения организма.

К ним относятся фиточаи, китайские средства народной медицины, индийские препараты для похудения, «а также, как это ни парадоксально, средств для „чистки“ печени и кишечника», пояснил медик.

Если выявить гепатит на ранней стадии, то он хорошо поддается лечению, добавил Вялов. Однако в диагностике гепатита на начальном этапе обычно, как заметил медик, мешает отсутствие характерных симптомов.

Основными симптомами, которые появляются на ранней стадии повреждения печени, Вялов назвал усталость, утомляемость, отсутствие сил, меньшее количество энергии и худшую переносимость алкоголя.

Биохимический анализ крови медик назвал самым надежным способом обнаружить поражение печени.