Названы причины преждевременного образования морщин

Ни в коем случае не нужно тереть глаза руками. Зачастую люди совершают это действие неосознанно сразу после пробуждения. От этой привычки нужно отказаться, иначе сильно растягивается нежная кожа под глазами. Наоборот, эта область нуждается в постоянном увлажнении и дополнительном питании из-за недостатка сальных желез и подкожного слоя жировой ткани.

На преждевременное образование морщин также влияют недосып и сбитый режим. Однако есть еще один враг, связанный со сном. Если человек постоянно спит в одной и той же позе и лицом в подушку, морщины могут образоваться даже во сне. Избавиться от них не способен даже ботокс. В данном случае выход только один: больше спать на спине. Эксперт предлагает еще перед сном клеить вдоль линий мыщц на лице специальные пластыри — тейпы.

Помимо этого на образование морщин влияют гаджеты и сидячая работа. Многие женщины часто склоняются к экрану компьютера или телефона. В итоге портится осанка, на шее образуются заломы. Савина рекомендует держать голову прямо — под углом 90 градусов к шее. А телефон лучше держать выше, чем привыкли. Еще помогут занятия в спортзале и массаж, которые улучшат осанку.

К образованию морщин может привести и жевательная резинка, отметил «Царьград». Она закладывает заломы вокруг рта, поэтому лучше всего избавиться от этой привычки.