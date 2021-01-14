Названы причины появления синяков у женщин при малейшем ударе

Появление подкожных гематом на теле без веских причин — типично женская проблема, заявил врач. До 70–80% женщин сталкивается с такой проблемой. Дробязго перечислил причины: гормональные особенности женского организма и прием ряда препаратов.

Раньше специалисты считали постоянные гематомы на теле следствием повышенной хрупкости сосудов. Теперь же врачи связывают это явление с плохой функцией тромбоцитов. Так называются клетки крови, которые помогают образовывать сгустки и останавливать кровотечение. Поэтому у людей, склонных к появлению синяков, обычно фиксируется плохая свертываемость крови.

При даже очень слабом ударе немного повреждаются мелкие сосуды, вытекает кровь. При хорошей свертываемости она вскоре останавливается, поэтому на теле не остается следов. Однако при плохой свертываемости процесс затягивается. Тогда и образовываются синяки.

Кроме того, в организме женщины наблюдается большое количество эстрогенов — стероидных гормонов, воспроизводимых яичниками. Они влияют на свертываемость крови.

«Мы пришли к выводу, что это не является признаком какого-то серьезного заболевания. Просто особенность организма. Лечить это с помощью препаратов для укрепления сосудов бесполезно», — отметил Дробязго.

Помимо этого, на образование гематом порой влияет прием препаратов, разжижающих кровь. Список с ними большой, подобным действием обладает и аспирин. Также похожий эффект создают добавки с витаминами С, D, А, Е, кислотами омега-3.

Появление подкожных гематом на конечностях — возможный сигнал начала ревматических болезней. Это заболевания с поражением суставов, например, васкулиты и диффузные болезни соединительной ткани, ревматизм, остеопороз. Об этом рассказал сердечно-сосудистый хирург и флеболог Хачатур Кургинян. При появлении таких симптомов необходимо обследоваться у ревматолога.

Синяки еще говорят о повышенной ломкости сосудов из-за нехватки витаминов. Это слова иммунолога и диетолога Марины Аплетаевой. В первую очередь нужно позаботиться о рутине и витамине С, которые в большинстве содержатся в ягодах и фруктах. Их также много в зимних яблоках, апельсинах и лимонах