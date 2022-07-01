Названы причины появления ранней седины

Нутрициологи МИИН перечислили причины, по которым появляется ранняя седина. Об этом сообщило издание NVL.

По данным сайта «ПолитЭксперт«, седина связана с количеством меланина в организме. Оно может снижаться с возрастом, но иногда и по другим причинам. Например, из-за избытка омега-6, стресса, дефицита меди и селена или снижения глуататиона.

Чтобы предотвратить раннюю седину, можно принимать различные БАДы, но перед этим следует проконсультироваться с врачом и сдать необходимые анализы.