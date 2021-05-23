Названы причины появления аллергии у детей

Аллергия у детей может появляться в первые годы жизни из-за неблагоприятных условий проживания или по причине наследственной предрасположенности. Причем речь идет как о постоянных аллергиях, так и о сезонных проявлениях заболевания.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский. Он уточнил, что если аллергией страдает один из родителей, то существует вероятность в 40-50%, что он передаст заболевания ребенку. Если больны оба родителя, шанс возрастает до 70-75%.

«Питание — это чрезвычайно важная вещь в младенчестве. Курящая мать, курящий отец, который курит в квартире — это залог того, что ребенок будет предрасположен к аллергии. Неряшливость в питании, из-за которой страдает кишечник младенца, это тоже опасность для развития аллергии», — сообщил Белевский.

Респираторный аллергоз и коронавирус характеризуются схожими симптомами. Но в первом случае более заметны респираторные проявления. При COVID-19 — интоксикационный синдром.