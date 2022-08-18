Названы причины, по которым нужно регулярно менять постельное белье

Постельное белье следует менять не реже, чем раз в две недели, иначе оно может навредить организму. Об этом сообщило издание «Ридус».

Во-первых, в несвежем белье размножаются пылевые клещи, которые питаются омертвевшими частичками кожи. Такие клещи не кусаются, но способны вызвать астму или аллергию.

Во-вторых, клетки кожи, частички пота и слюны являются благоприятной средой для размножения бактерий или грибка. На грязном белье их часто бывает больше, чем на унитазе. Большинство бактерий не опасны, но некоторые могут спровоцировать развитие инфекций.

Людям с домашними животными нужно менять постельное белье еще чаще. Шерсть питомцев или частички их кожи также провоцируют возникновение пылевых клещей.

То же самое касается и тех, кто лечит акне. В это случае необходима смена белья раз в три-четыре дня. Так как загрязнения на нем закупоривают поры и усугубляют состояние кожи.

Кроме того, несвежие простыни и наволочки могут замедлить выздоровление, потому что на них скапливается инфекция. Чтобы болезнь прошла поскорее, важно делать влажную уборку и стелить чистое белье.