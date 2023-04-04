Здоровье 04 апреля 2023, 16:19 Названы причины, по которым мужчины в России живут меньше женщин

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Неутешительная статистика показывает, что средняя продолжительность жизни мужчин в России примерно на 10 лет меньше, чем у женщин, и это происходит по ряду причин. Об этом сообщили «Дни.ру».

В России мужчины живут в среднем 67,6 года, женщины — 77,8 года. И такая большая разница обусловлена сильным социальным давлением. Так, представители сильного пола часто оттягивают прием к врачу до последнего момента. К тому же, они не очень прилежно выполняют требования медиков по приему лекарств.

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Кроме того, мужчины сильнее подвержены вредным привычкам. Среди них больше курильщиков и злоупотребляющих алкоголем.

Наконец, мужчины испытывают больший стресс, что также пагубно сказывается на их здоровье.

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