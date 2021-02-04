Названы три причины, по которым люди не заражаются коронавирусом

Есть несколько причин, по которым людям посчастливилось не заболеть COVID-19. Они могли уже переболеть другой коронавирусной инфекцией или имеют местный иммунитет.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с РИА «Новости» отметил, что если человек недавно перенес другую вирусную инфекцию, то он тоже может не заболеть COVID-19. Также есть люди, которые могут быть не восприимчивы к заболеванию.

«При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это еще на этапе научной дискуссии», — сказал Вознесенский.

Главным маркером, показывающим, что организм встречался в болезнью являются антитела.

Ученые рассматривают три причины, почему человек не заразится SARS-CoV-2. Одна из них — перенесенный эпизод заболевания, вызванного другими коронавирусами, то есть наличие перекрестного иммунитета. Второй причиной может быть тот факт, что перед встречей с коронавирусом человек уже перенес другую вирусную инфекцию, после чего у него поднялся уровень интерферонов. В таком случае снижается восприимчивость к вирусным инфекциям.

Согласно еще одной версии, которую рассматривают специалисты, существование местных элементов иммунитета, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей.

Эксперт отметил, что пока ни одна версия не доказана, но все они являются предметом научной дискуссии.