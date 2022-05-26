Названы причины переедания

Быстрый прием пищи приводит к перееданию. Об этом заявил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Одна из его рекомендаций — есть медленно.

«Чем быстрее человек ест, быстрее жует, глотает, тем больше он съедает. Дело в том, что сигналы сытости и пресыщения у человека немножко запаздывают», — сказал он. Его процитировало Ura.ru.

Врач отметил, что в целом все зависит от каждого человека и дополнительных факторов, но в целом лучше есть медленно. Чтобы это делать, нужно во время еды не отвлекаться. Надо тщательно пережевывать пищу, разбираясь во вкусах, наслаждаться процессом.

Также лучше выбрать продукты, которых нужно пережевывать и которые обладают пищевыми волокнами. Гинзбург посоветовал употреблять больше зелени, на гарнир выбирать овощи. Также их можно использовать как дополнительные закуски.

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