Названы причины ошибочных результатов ПЦР-тестов

Вовремя сданный тест ПЦР поможет выявить и начать лечение COVID-19 на ранней стадии. Однако есть случаи, когда результат теста может оказаться ошибочным. Токсиколог, врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал для радио Sputnik, почему тест может показать неверный результат и как этого избежать.

Чтобы результат теста был точным, необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: за три часа до взятия мазка не пить и не есть, не полоскать горло и не курить.

«Если вирусные частицы смыты во время питья воды, или картина искажена табачным дымом, результат, скорее всего, будет неточным», — пояснил Водовозов.

Но кроме того, ошибка в тесте может быть вызвана неправильной техникой взятия мазка.

«Человек, который берет мазок, должен быть обучен, он должен знать, как конкретно направлять валик в те же носовые ходы. В руководстве ВОЗ по забору материала, например, указано, что зонд вводится до появления слез из глаз пациента. Если берут мазок у самых крыльев носа, не погружаясь глубоко, результат, скорее всего, окажется неверным», — подчеркнул медик.