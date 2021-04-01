Названы причины опасности домашней пыли

Домашняя пыль — возможная причина развития аллергической реакции. Об этом предупредила аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Первая категория людей, кому опасна домашняя пыль, — аллергики. Аллергены в этом случае — клещи, которые живут в домашней пыли, это специфические биологические компоненты домашней пыли.

Распознать аллергию на домашнюю пыль можно по респираторным явлениям: зуду в носу, чиханию, выделению из носа, заложенности носа, особенно если она проходит в другом месте и наблюдается дома. Симптомом порой служит и сухой кашель.

В домашней пыли живут не только клещи, но и вещества из внешней среды — то, что скапливается от выхлопов машин или предприятий. Это могут быть опасные для здоровья токсические вещества. Они попадают в квартиру через открытые окна особенно в густонаселенных городах с множеством машин, причем даже в достаточно зеленых районах.

Диагноз быстро ставится на приеме у специалиста. Аплетаева посоветовала не игнорировать проявления аллергии, поскольку она приводит к воспалительному процессу, который иногда переходит в хроническое течение.

Врач призвала регулярно проводить влажную уборку, как минимум два раза в неделю.