Названы причины госпитализации при заражении коронавирусом

Уточняется, что человек с легкой формой заболевания обычно лечится дома. Госпитализация необходима при наличии таких симптомов, как температура 38,5 градуса и выше, уровень кислорода в крови 95% или меньше, частота дыхания менее 22, признаки пневмонии. Помимо прочего, причиной для лечения в больнице является возраст старше 65 лет, проживание в многонаселенной квартире, наличие хронических заболеваний.

У пациента, которого госпитализировали в среднем или тяжелом состоянии, проводится забор крови для общего и биохимического анализа. Еще врачи могут провести компьютерную томографию легких.