Названы причины головных болей после коронавируса

Врач в эфире программы «Жить здорово!» рассказал о причинах головных болей после коронавирусной инфекции. Об этом сообщило РИА ФАН.

Невролог Дмитрий Шубин считает, что это не связано с какими-либо серьезными изменениями организма. По его мнению, все намного проще: основная причина — это долгое положение лежа и другие неудобные позы.

«Люди не двигаются, и все имеющиеся дегенеративные процессы, которые были, а если мы говорим о головной боли в шее — это шейный отдел позвоночника, они усугубляются», — считает он.