Здоровье 03 сентября 2023, 12:27 Названы предупреждающие симптомы мгновенной смерти Врач Гадзиян назвал симптомом образования тромба тревожное ощущение в груди Unsplash

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Образование и последующий отрыв тромба в кровеносных сосудах может привести к мгновенной смерти. Поэтому лучше не игнорировать сигналы, которые посылает организм, и заранее обратиться к врачам для сдачи необходимых анализов. Об этом в своем Telegram-канале написал хирург и онкоуролог кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.

Он пояснил, что появление тромбов может стать следствием давно перенесенной коронавирусной инфекции. Поэтому очень велик риск мгновенной смерти.

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Гадзиян подчеркнул, что важно не игнорировать «тревожные ощущения в груди», а обратиться к специалистам для сдачи анализа крови на тромбобразование. Это может спасти человеку жизнь.

Кроме того, последствиями коронавируса может стать развитие раковых заболеваний, а также сбои в работе сердца и легких. Признаками начала таких заболеваний Гадзиян назвал постоянные проблемы со стулом, сильный утренний кашель, который мешает нормальному дыханию, и головные боли.

Психотерапевт и нарколог Владимир Каторгин назвал редким, но смертельным заболевание семейной бессонницы. Он пояснил, что из-за генетической аномалии в организме человека происходит избыточное формирование белка приона, который разрушает клетки мозга и провоцирует раннюю смерть.

Главными признаками этого заболевания являются проблемы со сном. По словам специалиста, вылечить такое состояние невозможно, но врачи обязательно проверяют пациентов, которые жалуются на бессонницу, чтобы исключить этот случай.