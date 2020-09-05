Названы предсказывающие рак изменения родинок

Он отметил, что визиты к врачу должны стать регулярными для тех, кто постоянно сталкивается с проблемой сохранения целостности кожного покрова. Кроме того, если рак был у близких родственников, таким пациентам тоже стоит проходить обследования хотя бы раз в год.

Также особое внимание нужно уделять родинкам на теле. Рост или травма не должны пугать пациента. Но если образование начинает увеличиваться в размерах более пяти миллиметров, то лучше показать его специалисту.

«Также надо смотреть, изменяется ли цвет. Если родинка была светло-коричневой, а со временем она начинает чернеть, то это обязательный повод для обращения к врачу», — заявил онколог.

Сложнее всего следить за родинками на спине. Но именно они чаще всего обгорают на солнце и травмируются. Ни в коем случае нельзя избавляться от образования самостоятельно — последствия могут быть необратимыми.

«Пациенты пытаются вывести различными препаратами такие висящие образования кожи, как папиллома. Им это не удается. Это может быть даже опасней, может простимулировать злокачественный процесс в родинке, потому что она изначально, например, не была папилломой», — объяснил медик. Также он посоветовал раз в год проходить обследование людям со светлой кожей, которые легко обгорают на солнце. У них высок риск того, что из родинки может развиться меланома.

Кроме родинок снаружи, рак может развиваться и внутри человека. Главное —обратить внимание на его признаки и обратиться к врачам как можно раньше. Прежде всего насторожить должна частая изжога, рассказал хирург-онколог Сеченовского университета изданию ToDay News Ufa. Таких пациентов отправляют на гастроскопию для тщательной диагностики. Еще одним опасным симптомом может стать дисфагия, когда в горле появляется комок и проглотить пищу просто невозможно. Исследование покажет, с чем это связано: с раком или просто нарушениями на фоне стресса. В любом случае заранее паниковать не стоит. Лучше проконсультироваться со специалистом.