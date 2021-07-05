Названы помогающие сбросить вес овощи

Овощи — основа рациона любого человека, который пытается похудеть. Это самые доступные низкокалорийные продукты. Но важно не только их есть, но также правильно готовить. Об этом изданию PopSugar рассказали специалисты в области питания Кейт Куфал и Лониэль Фриман.

Эксперты отметили, что в пищу лучше употреблять сырые овощи. В них содержится больше витаминов B и С, которые разрушаются при термической обработке. Но в конце дня есть овощи можно в любом виде, который нравится.

Для похудения лучше всего сконцентрироваться на овощах, которые не содержат крахмала. Это брокколи, листовая зелень, цветная капуста и морковь. От картофеля и кукурузы лучше временно отказаться.

Спаржа и брюссельская капуста — главные источники клетчатки. Они поддерживают уровень сахара в крови и помогают долго не чувствовать голода.

В сырые овощи не стоит добавлять масла. Для заправки лучше выбрать лимонный сок и специи. Если хочется запечь овощи, то лучше делать это на пергаментной бумаге. Но питаться одними овощами нельзя. Диетологи предупредили, что резкое и большое ограничение калорий плохо скажется на организме. Нужно соблюдать дефицит съеденного, но при этом не испытывать голода.

Овощи можно добавлять к своим обычным блюдам, но при условии, что они займут половину тарелки. Это снизит калорийность еды и позволит сбросить вес. Лучше всего выбирать овощи разных цветов, чтобы они содержали разные витамины и полезные вещества, что поможет организму во время диеты.