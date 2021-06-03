Названы польза и вред помидоров

Стало известно, чем полезны помидоры, а также, кому не стоит их употреблять в пищу. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

По данным ученых, что в помидорах содержится много ликопина, который препятствует появлению злокачественной опухоли в предстательной железе и не дает развиться раку почек. Также помидоры полезны при лечении катаракты и пожилым людям с проблемами с сетчаткой.

Еще в них содержатся кислоты и клетчатка, которые стимулируют выработку ферментов в желудке и препятствуют застою желчи. Также клетчатка регулирует уровень холестерина. Кроме того, в помидорах много калия, которые полезен для работы сердца.

При этом есть и противопоказания к употреблению этих плодов. Людям с подагрой, язвой, гастритом, повышенной кислотностью и болезнями почек следует ограничить употребление помидоров или даже совсем исключить их из рациона.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что дрожжи не обладают большим количеством полезных веществ, как это принято считать. Он пояснил, что это маркетинговый ход. Особенно это касается дрожжевого пива.