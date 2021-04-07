Названы полуфабрикаты, от которых не стоит отказываться

Диетолог Мария Черняева объяснила, употребление каких полуфабрикатов не навредит здоровью человека. По ее словам, сейчас люди стали чаще обращать на качество таких продуктов, сообщило радио Sputnik.

«В наше активное время людям иногда сложно готовить, а полуфабрикаты делают процесс значительно быстрее. Такая еда всегда останется, но, скорее всего, будет тренд на более экологичную и понятную продукцию. На мой взгляд, люди начали заботиться о своем здоровье, читать этикетки, — заметила Черняева.

По словам специалиста, чем короче состав, тем лучше. Кроме этого, если речь идет о мясной продукции, то первым пунктом в составе должно быть мясо. Помимо этого ингредиента должны быть указаны соль и специи. Плохо, когда есть добавки с индексом E, красителями и антиоксидантами. Кроме этого, в продукте не должно быть глутамата. Это вещество улучшает вкус продукта, но вызывает зависимость.

Ранее врач Марина Макиша рассказала, в чем вред жареной говядины. Она заявила, что в жареном виде это мясо ускоряет процесс старения. Кроме того, оно провоцирует выработку гомоцистеина, который вызывает сердечно-сосудистые заболевания.