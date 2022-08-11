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    11 августа 2022, 16:39

    Названы полезные свойства ромашкового чая

    LIVE24: ромашковый чай полезен для сердца

    Дарья Морозова

    Чай из немецкой ромашки положительно влияет на сердце. Она растет в Южной и Восточной Европе, сообщило издание LIVE24.

    Названы полезные свойства ромашкового чая

    По данным сайта «ПолитЭксперт», ромашковый чай снижает уровень холестерина, выравнивает уровень глюкозы, инсулина и липидов в крови. Кроме того, он улучшает качество сна и помогает справиться с тревожностью. Все это предотвращает развитие заболеваний сердца и мозга.

    Кроме того, на уровень холестерина и состояние сосудов влияет количество соли в рационе. Ее переизбыток вреден для сердечно-сосудистой системы.

    Диетолог Евгений Арзамасцев также рекомендовал не злоупотреблять фастфудом. Особенно это касается тех, кто имеет лишний вес.

    «Мера должна быть в небольшом количестве, но еще это зависит от генетических особенностей человека. Для кого-то мера — это один раз в месяц поесть вредной еды, а для кого-то несколько раз», — рассказал врач.

    Он уточнил, что фастфуд вредит не только сердцу и сосудам. Он также может вызвать заболевания суставов и воспаления в желудочно-кишечном тракте.