Названы полезные свойства ромашкового чая

Чай из немецкой ромашки положительно влияет на сердце. Она растет в Южной и Восточной Европе, сообщило издание LIVE24.

По данным сайта «ПолитЭксперт», ромашковый чай снижает уровень холестерина, выравнивает уровень глюкозы, инсулина и липидов в крови. Кроме того, он улучшает качество сна и помогает справиться с тревожностью. Все это предотвращает развитие заболеваний сердца и мозга.

Кроме того, на уровень холестерина и состояние сосудов влияет количество соли в рационе. Ее переизбыток вреден для сердечно-сосудистой системы.

Диетолог Евгений Арзамасцев также рекомендовал не злоупотреблять фастфудом. Особенно это касается тех, кто имеет лишний вес.

«Мера должна быть в небольшом количестве, но еще это зависит от генетических особенностей человека. Для кого-то мера — это один раз в месяц поесть вредной еды, а для кого-то несколько раз», — рассказал врач.

Он уточнил, что фастфуд вредит не только сердцу и сосудам. Он также может вызвать заболевания суставов и воспаления в желудочно-кишечном тракте.