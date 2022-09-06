Названы полезные свойства морской и речной рыбы | 360°

Здоровье 06 сентября 2022, 12:05 Поделиться Telegram

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Viber Названы полезные свойства морской и речной рыбы Врач Разаренова сравнила пользу морской и речной рыбы

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Член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова рассказала, что и речная, и морская рыба полезны, но их состав разный. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

В речной рыбе больше витаминов группы B, магния и железа. В морской рыбе много витамина D, йода, омега-3, омега-6.

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«Польза от речной и морской рыбы для организма в целом одинаковая. Главное, чтобы рыба была выловлена в экологически чистых водоемах», — уточнила врач.

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Также она посоветовала обратить внимание на жирность. Если у вас лишний вес, употребление красной рыбы — и морской, и речной — следует ограничить.

Но исключать ее из рациона совсем тоже не стоит, пояснила Разаренова. В постных видах не хватает жирных кислот, которые полезны для организма. Поэтому лучше всего сочетать и ту, и другую, заключила врач.

Кроме того, она рекомендовала выбирать рыбу, которая подверглась шоковой заморозке. Так она сохраняет максимальное количество полезных веществ.

«А вот к рыбе на льду я бы относилась с настороженностью, если вы не живете в прибрежной зоне», — заключила врач.

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