Названы полезные свойства гвоздики и орегано

Эксперты из Национальной медицинской библиотеки США рассказали, что гвоздика и орегано улучшают когнитивные функции человека. Об этом сообщило издание «ПолитЭксперт».

Кроме того, эти травы обладают антиоксидантным эффектом. Полезна также петрушка, так как она помогает организму справляться с болезнями. Ее можно заваривать как чай для получения максимальной пользы.

Ранее спортивный диетолог Ирина Писарева рассказала, что хлеб из рафинированной муки не приносит никакой пользы человеку. Лучше выбирать хлеб цельнозерновой муки грубого помола, из кукурузной, или на закваске, без использования дрожжей и сахара.

В таком хлебе уже содержатся сложные углеводы и нутриенты, которые дают организму энергию. При этом Писарева подчеркнула, что даже цельнозернового хлеба не нужно есть слишком много — достаточно пары кусочков на завтрак.

«Если мы будем даже цельнозерновой есть и с салатом, и картошкой, и с супом, то это увеличит калорийность рациона и приведет к лишнему весу», — объяснила она.