Названы полезные свойства грецких орехов

Специалисты из Университетской больницы Барселоны перечислили полезные свойства грецких орехов. По их словам, ежедневное употребление этого продукта помогает снизить «плохой» холестерин, а также защитить сердечно-сосудистую систему. Об этом рассказала «Газета.ru» со ссылкой на журнал Circulation.

Для эксперимента ученые отобрали 708 человек в возрасте от 63 до 79 лет. Половине группы давали горсть орехов каждый день, другая часть группы наблюдала за процессом. На второй год исследования ученые решили проверить уровень холестерина в крови у испытуемых. Оказалось, что у тех, кто ел орехи, он снизился.

Несмотря на то, что показатель упал не радикально, врачи, исходя из результатов, подчеркивают, что питание очень сильно влияет на поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы. Даже горсть грецких орехов в рационе способна приносить пользу организму.