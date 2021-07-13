Названы полезные свойства чайного гриба

Ученые рассказали о пользе чайного гриба. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Если настаивать его на зеленом чае, то он отлично ускоряет метаболизм и помогает при похудении. Также чайный гриб улучшает работу кишечника.

Еще напиток уменьшает хроническое воспаление, с которым связаны такие заболевания, как диабет, артрит, аллергия и респираторные заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких и болезни сердца.

Кроме того, чайный гриб положительно влияет на иммунитет. Напиток помогает также при депрессии, так как ускоряет выработку гормона счастья — серотонина. Еще он снижает нагрузку на печень, выводя из организма токсины.

Также чайный гриб полезен при сахарном диабете, так как снижает сахар в крови. Этот напиток может стать прекрасной альтернативой сладким лимонадам.

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