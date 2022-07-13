Названы полезные свойства абрикосов
Диетолог Соломатина: абрикос возвращает остроту зрения и укрепляет сосуды
Врач-диетолог, специалист по питанию Елена Соломатина рассказала, что тот или иной фрукт или ягода имеют свой набор полезных элементов. Например, абрикосы способны возвращать остроту зрения и укреплять сосуды, передала «Вечерняя Москва».
Кроме того, абрикосы укрепляют нервную и сердечно-сосудистую системы.
«Абрикосы благотворно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы», — отметила Соломатина.
Плоды этого растения можно смело есть в жару, поскольку они на 85% состоят из воды и легко утоляют жажду.
Абрикосы способны улучшать память, повышать стрессоустойчивость, а также придавать организму силы во время борьбы с вирусными заболеваниями, резюмировала диетолог.
Ранее агроном Елизавета Тихонова назвала срок разложения химикатов, которыми обрабатывают абрикосы. По ее словам, все вещества, которыми обрабатывают абрикосы, разлагаются в течение двух-трех недель. К моменту созревания и тем более попадания плодов на рынок никакой «химии» в них не остается.