Здоровье 22 ноября 2022, 19:03 Названы полезные продукты, которыми опасно злоупотреблять Диетолог Мещерякова: авокадо, шпинат и тунец опасны в больших количествах Unsplash

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Диетолог Татьяна Мещерякова рассказала, что авокадо, шпинат и тунец опасны для организма в больших количествах. Об этом сообщило издание «Мослента».

ИА Nation News уточнило, что в авокадо множество витаминов и полезных растительных жиров. Но это продукт с высокой калорийностью, поэтому им не стоит злоупотреблять.

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Шпинат также полезен для организма, но его следует с осторожностью включать в рацион, добавила врач. Эта зелень содержит щавелеву кислоту, которая способна навредить ЖКТ, почкам и суставам.

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Кроме того, лучше минимизировать потребление тунца и некоторых других видов рыбы.

«Тунец, пангасиус, марлин и макрель содержат ртуть и свинец. Я не призываю к тому, чтобы полностью от них отказаться — лучше этот вид рыбы в рационе сократить до минимума (не чаще одного раза в месяц)», — пояснила Мещерякова.

Также, по ее словам, не стоит злоупотреблять орехами, так как их избыток небезопасен для желудка, поджелудочной железы и печени. Стоит ограничиться 30-50 граммами этого продукта в сутки, заключила Мещерякова.