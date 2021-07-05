Названы полезные привычки, способные оттянуть старость

Старение — это необратимый процесс для любого человека. Однако у кого-то он возникает преждевременно, а кто-то способен оттянуть его как можно дольше. Эксперты-косметологи нашли причины, избавившись от которых, можно замедлить старость. Об этом написал сайт ИА Nation News.

Во-первых, очень важна окружающая среда, в которой находится человек. Речь идет, прежде всего, про ультрафиолетовое излучение. Постоянно палящие лучи солнца, попадая на кожу, разрушают его наружный слой. В результате она покрывается пигментацией и морщинами. Недостаточно качественная вода и загрязненный воздух также оказывают негативное влияние.

Кроме того, неправильный образ жизни усугубляет общее состояние организма. Вредные привычки, некачественный сон, а также отсутствие движения или спорта оказывают влияние как на общее состояние, так и на кожу.

Питание у человека должно быть сбалансированным и разнообразным, а спать рекомендуется не менее семи часов в день. Сладкое и алкоголь «помогают» коже терять эластичность. А без регулярного движения старение организма наступает стремительней.

Наличие хронических заболеваний, а также гормональный сбой также ускоряют процессы старения. Сюда же входят различные стрессы и чрезмерная тревожность. Гармония с самим собой и своим внутренним миром поможет достичь лучшего внешнего состояния.