Названы полезные для печени продукты

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала ИА Nation News, какие продукты помогут сохранить здоровье печени, а от каких, наоборот, лучше отказаться. Главное — не есть слишком много сладкого и жирного.

«Печень не любит алкоголь и любую чрезмерно жирную пищу, в том числе фастфуд. В нашем рационе, к сожалению, появляется все больше жирного и сладкого, в связи с чем получает распространение такое заболевание, как ожирение печени», — сказала диаетолог.

Также не пойдет на пользу мучное и мясные полуфабрикаты. Кроме того, диетолог посоветовала не злоупотреблять БАДами и не пить их без назначения врача.

«Обилие принимаемых БАДов также может негативно отражаться на работе печени и усугублять имеющиеся заболевания. Люди ставят себе диагнозы по некой рекламной симптоматике и начинают пить те или иные препараты, не оценивая здраво их эффективность. Любому веществу требуется определенное время для усвоения. Для каждого вещества есть компоненты, помогающие организму в его усвоении, и, наоборот, делающие его токсичным. Обычно человек не владеет информацией об этом и бесконтрольно начинает принимать БАДы, что негативно сказывается на работе печени», — пояснила Дюваль.

Чтобы поддержать здоровье печени, нужно есть больше натуральных овощей и фруктов. Особенно полезны плоды оранжевого цвета: персики, тыква, абрикосы, дыни. Очень полезны зелень и напитки, имеющие желчегонные свойства — это напитки из расторопши, топинамбура, артишока.

«Из-за употребления тяжелой пищи, желчь сгущается, на почве чего даже могут образоваться камни. Необходимо разжижать желчь, с чем справляются как раз такие фрукты, овощи и зелень», — сказала врач.