Названы пять заболеваний, которые провоцирует голодание

Ученые выяснили, что голодание и частые пропуски завтрака могут спровоцировать ряд заболеваний. Об этом написал китайский сайт ifeng.

В частности, у мужчин, которые часто пропускали завтрак, риск развития диабета был на 25% выше, чем у тех, кто придерживался трехразового питания. Если исключить другие факторы, влияющие на развитие сахарного диабета, то отказ от завтрака все равно повышает риск развития этой болезни. Но в таком случае только на 16%.

Еще те, кто планирует похудеть за счет пропуска завтраков, рискуют набрать вес. Исследования показали, что у людей, пропускающих завтраки хотя бы три раза в неделю, средний вес больше почти на два килограмма.

Если от завтрака будут отказываться дети, то это плохо скажется на их мозге, а этой уже приведет к снижению когнитивных способностей.

Кроме того, не завтракая, люди провоцируют желчнокаменную болезнь и другие заболевания желчевыводящих путей. Эксперты предупреждают, что наличие камней в желчном пузыре повышает риск развития рака желчного пузыря.

Свежие исследования показали, что повышенный уровень высокочувствительного С-реактивного белка в крови людей, не любящих есть по утрам, говорит о том, что пропуск завтрака может быть связан с наличием хронического воспаления в организме. Сюда же относится и ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, деменция, рак.