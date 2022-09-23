Названы пять устаревших советов по питанию | 360°

Здоровье 23 сентября 2022, 19:10 Поделиться Telegram

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Viber Названы пять устаревших советов по питанию «Ридус»: углеводы не мешают похудению

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Издание «Ридус» развеяло пять устаревших мифов о правильном питании. Например, ингредиенты с труднопроизносимыми названиями в составе продуктов далеко не всегда вредны.

Очень часто именно они являются источником клетчатки, витаминов или минералов. Если продукты с таким составом исключить, то качество питания снизится и могут начаться проблемы со здоровьем.

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Также углеводы не противопоказаны тем, кто худеет. Если человек активно занимается спортом, то они являются отличным источником энергии. Главное — соблюдать меру и не увлекаться быстрыми углеводами.

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Плавание после еды, вопреки расхожему мнению, полезно. Естественно, если речь не идет о сильном переедании. Такая нагрузка выровняет давление и снизит уровень глюкозы.

А вот нежирные молочные продукты, наоборот, могут навредить. Они менее калорийны, но в них часто большое количество сахара, что уменьшает пользу. Кроме того, сахар только усиливает аппетит.

Красное мясо в умеренных количествах не вредит организму. Оно обеспечивает организм белком, железом, витаминами группы B, цинком, фосфором, медью и тому подобное. Главное — соблюдать меру.

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