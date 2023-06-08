Здоровье 08 июня 2023, 02:36 Названы пять упражнений, которые помогут от болей и спазма в спине Sport24.ru: пять простых упражнений помогут избавиться от боли в спине РИА «Новости»

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Издание Sport24 назвало пять эффективных упражнений от спазма и боли в спине при сидячей работе. Они помогут держать в тонусе мышцы и снивелировать последствия малоподвижного образа жизни.

Упражнение «Сведение лопаток». Нужно сесть ровно и вытянуть руки вдоль тела. Медленно свести лопатки, чтобы плечи не поднимались, замереть на несколько секунд. Широко раздвинуть лопатки и снова замереть на несколько секунд. Повторить упражнение несколько раз.

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При «Скручивании» нужно сесть на край стула и прижать ноги к полу. Соединить руки за головой, выпрямить спину, чтобы позвонки вытянулись вверх. Делать медленные повороты туловищем вправо и влево. Останавливаться в максимальной точке поворота на несколько секунд. Повторить несколько раз.

«Вращение плечами». Сесть прямо, положить ладони на плечи. Совершать круговые движения локтями вперед и назад.

«Сгибания». Сесть прямо, прижаться ногами к полу, свести колени так, чтобы они касались друг друга. Медленно опустить корпус вниз, сохранять спину ровной до тех пор, пока грудь не коснется коленей. Продержать в таком положении несколько секунд, затем медленно распрямиться.

«Наклоны». Сесть прямо, вытянуть левую руку вверх. Медленно наклониться боком вправо, насколько это возможно, помогая себе тазом. Замереть на несколько секунд, вернуться в исходное положение. Повторить манипуляцию с правой рукой.

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