Названы пять продуктов для поддержания здоровья | 360°

Здоровье 03 октября 2022, 19:09 Поделиться Telegram

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Viber Названы пять продуктов для поддержания здоровья WeChat: пять овощей помогут поднять иммунитет и улучшить состояние здоровья

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Овощи богаты витаминами и другими полезными веществами, их присутствие в рационе обязательно. Сайт WeChat назвал пять особенно полезных овощей, которые обладают антиоксидантным эффектом, повышают иммунитет и могут снизить риск развития рака. Об этом написало РИА ФАН.

Первым таким продуктом является сладкий картофель — батат. Он содержит клетчатку, витамины, минералы и антиоксиданты и очень полезен для здоровья кишечника, кровяного давления и иммунитета.

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Грибы шиитаке благотворно влияют на здоровье костей и сердца, а также содержат активный ингредиент полисахарид лентинан, который помогает организму противостоять вирусам и опухолям.

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Капуста брокколи богата клетчаткой, витамином К, глюкозиносилатами и также помогает организму бороться с воспалениями. Также помогает в профилактике рака брюссельская капуста. Кроме того, она способствует нормализации уровня сахара в крови.

Наконец, свекла может снижать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также онкологических заболеваний, благодаря содержащемуся в овоще беталаину — сильному антиоксиданту.

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