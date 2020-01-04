Названы пять продуктов для неконтролируемого набора веса

Рапсовое масло — рапс — эксперты назвали дьявольским продуктом. Это маргарин прошлых лет. Масло канолы, объяснили исследователи, коагулирует в крови и желудочно-кишечном тракте. Это приводит к увеличению веса, потере памяти и, в конечном итоге, деменции. Это означает, что в итоге впереди ожирение, оглупление и невозможность вспомнить родственников.

Искусственные подсластители — аспартам и сукралоза — еще один сатанинский продукт. Эти лабораторные смеси в сотни раз слаще сахара. Организм начинает воображать, что вы съели тонны сахару, и соответственно реагировать.

Глютен. Это настоящее зло ждя ЖКТ. Глютен вызывает запоры и другие проблемы с желудком. В итоге ЖКТ хронически воспален, кроме того, глютен — это тот самый пищевой клей, который в итоге гниет в желудке.

Обработанное коровье молоко — еще одно зло в мире еды. Коровье молоко разработано матерью-природой для превращения телят в жир. Коровье молоко, если оно не органическое, кроме того содержит гормоны, которые делают телятину жирной — так же она сделает жирным и того, кто налегает на молоко сыры и другие молочные продукты.

Наконец, еще один продукт, который способствует катастрофическому набору веса — это глутамат натрия. Это настоящий токсин для организма, который к тому же чрезмерно стимулирует вкусовые рецепторы. Именно поэтому в итоге хочется все больше и больше есть, и остановить это непреодолимое желание можно только одним способом: волевым усилием отказаться от продуктов с глутаматом. Ну, или впасть в спячку на неделю, чтобы потом, проснувшись, начать новую жизнь без пяти перечисленных продуктов и добавок. Новогодние каникулы, кстати — прекрасное время для этого.