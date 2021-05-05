Названы пять привычек, мешающих похудеть

Существует несколько привычек, которые мешают человеку похудеть. Об этом рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, сначала нужно отказаться от малоподвижного образа жизни, который замедляет метаболизм и способствует накоплению жира.

«Вторая вредная привычка — есть фрукты на ночь. Фрукты стоит есть в первой половине дня до 16:00 часов, так как они хоть и содержат натуральные растительные сахара, все-таки это глюкоза, фруктоза, сахароза, поэтому их есть вечером не рекомендуется», — передал телеканал «Звезда» слова эксперта.

Из-за этого возможно различное вздутие живота и метеоризм. Как пояснила диетолог, это тоже способствует набору лишнего веса.

К привычке, мешающей похудеть, относится и поздний отход ко сну. Все дело в том, что в это время организм восстанавливается, укрепляется иммунитет, а гормоны приходят в баланс. Организму важно отдохнуть, при этом спать нужно не менее семи-восьми часов в сутки.

А еще, когда человек ест слишком быстро, то организм не успевает переваривать еду. Это значит, что не наступает чувство насыщения. В таком случае можно переесть.

Диетолог посоветовала также не пропускать завтраки. Нужно делать хотя бы легкий перекус, чтобы запустить метаболизм.