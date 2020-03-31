Названы пять привычек, которые увеличивают риск подхватить коронавирус

Недостаток гигиены

Кругом и всюду призывают мыть руки после посещения общественных мест — это главная мера профилактики коронавируса. Тем не менее, многие до сих пор не могут ввести это привычку и тем самым увеличивают риск быть инфицированными. Поэтому можно повторить еще разок: мойте руки, а еще носите с собой антисептик и влажные салфетки.

Не грызите ногти и заусенцы

Эта привычка портит форму ногтей и зубы, а теперь еще и увеличивает риск подхватить инфекцию. Коронавирус оседает на поверхностях и живет на них несколько дней. У любителей грызть ногти риск занести его на слизистую ротовой полости значительно увеличивается.

Откажитесь от курения и алкоголя

Тут все ясно: эти и без того вредные привычки дополнительно снижают иммунитет. Организму будет тяжелее бороться с инфекцией.

Чтение новостей

В СМИ и соцсетях много негативных новостей, которые провоцируют тревожное состояние. Стресс ухудшает иммунитет и способствует риску подхватить что-то. Психологи рекомендуют читать новости не больше двух раз в день.

Недосып и вредная еда

Эти плохие привычки также влияют на иммунитет. Во сне вы восстанавливаетесь, а нормальный режим питания побережет ЖКТ. Все это помогает организму противостоять инфекциям.