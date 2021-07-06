Названы пять причин для похода к неврологу

При обнаружении у себя тревожных симптомов пациенты редко обращаются к неврологам — сначала они идут к другим врачам. Но именно невролог может помочь во многих неочевидных ситуациях. Невролог-вегетолог, кандидат медицинских наук Елена Беленко для сайта kp.ru назвала симптомы, с которыми следует обращаться к этому специалисту.

При подозрении на нарушения работы сердца — учащенном сердцебиении, тахикардии — люди идут к кардиологу. Если кардиолог не находит видимых отклонений, он выдает направление к неврологу.

"Дело в том, что работой сердца управляют вегетативные узлы и сплетения, состоящие из симпатических и парасимпатических волокон. <...> Симпатические нервы ускоряют работу сердца, либо усиливают сокращения. В норме это происходит в ответ на физическую нагрузку или в момент стресса. У древнего человека такая реакция нервной системы обеспечивала выживание. В момент побега от врага, сердце работало интенсивнее, снабжая кровью работающие мышцы и принимающий решения головной мозг. У современного человека тоже остались такие реакции. Но часто случается, что стресс не такой уж большой, а часто и вообще причины нет, а реакция есть. Это уже болезнь, надо вмешаться неврологу», — пояснила врач.

Затрудненное дыхание также является поводом для обращения к неврологу. Если есть ощущение, что воздуха не хватает, хочется сделать вдох поглубже даже при отсутствии физических нагрузок — проблема также может быть в нервной системе.

«Дело в том, что работа легких обеспечивается двумя парами шейных симпатических узлов, бронхиальными ветвями блуждающего нерва, а так же дыхательным центром головного мозга. Взаимоотношения у них достаточно сложные. Они регулируют работу гладкой мускулатуры и слизистой оболочки бронхов, тонус сосудов легких. Так же оказывают влияние на объем и частоту дыхательных движений», — сказала Беленко.

Третья причина — вздутие живота, повышенное газообразование, расстройство стула. Работа ЖКТ также обеспечивается вегетативно-нервной системой. Поэтому такие проблемы также решает именно невролог.

Ранние пробуждения, до звонка будильника или с первыми лучами солнца, могут свидетельствовать о том, что вегетативная нервная система находится в стрессе. В норме в ночное время работает парасимтический отдел нервной системы, обеспечивая глубокий восстанавливающий сон.

«При вегетативной дисфункции, в состоянии внутреннего стресса, часто формируется постоянно высокий тонус работы симпатического отдела. В такой ситуации, парасимпатический отдел просто не имеет возможности нормально работать в отведенную для него фазу сна», — объяснила невролог.

Наконец, поводом для похода к неврологу является хроническая усталость. Если в норме щитовидная железа, такой симптом может указывать на расстройство вегетативной нервной системы.