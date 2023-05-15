Здоровье 15 мая 2023, 04:10 Названы пять групп людей с наибольшим риском развития рака Онколог Вахабова: пожилые люди больше всех рискуют заболеть раком Freepik

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Врач Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова назвала пять групп людей, которые имеют наивысший риск появления опухоли. В интервью «Российской газете» медик отметила, что пожилые люди больше остальных категорий подвержены развитию рака.

«Всем женщинам нужно ежегодно делать маммографию, представителям обоих полов — колоноскопию, гастроскопию, КТ легких и так далее», — напомнила она.

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Второй группой риска являются курильщики, вероятность развития рака легких у которых в семь раз выше, чем у некурящих. Медик напомнила, что табачный дым негативно влияет на весь организм, поэтому риск развития раковой опухоли любого типа значительно выше.

На третьем месте стоят люди с генетической предрасположенностью к развитию рака. Им нужно проходить генетическое тестирование на мутации, способствующие образованию передающихся по наследству опухолей.

К четвертой группе отнесли людей, которые часто контактируют с токсичными или радиоактивными веществами. Речь идет о вредных производствах. Сотрудникам таких предприятий нужно максимально защищать органы дыхания и кожу.

Замкнули пятерку люди, страдающие вирусом ВПЧ, Эпштейна-Барр, а также гепатитами В и С.