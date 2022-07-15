Названы овощи, которые стоит есть в готовом виде

Некоторые овощи способны принести организму намного больше пользы, если употреблять их в готовом виде. Об этом сообщил сайт Planet Today со ссылкой на The Conversation.

По мнению экспертов, в готовом виде стоит употреблять спаржу, грибы, шпинат, болгарский перец, морковь, томаты и капусту. После термической обработки полезные микроэлементы, которые присутствуют в их составе, выделяются в большей степени и лучше усваиваются организмом. К примеру, готовая морковь является источником большего количества бета-каротина в сравнении с сырой.

При этом томаты при приготовлении получают гораздо больше антиоксиданта ликопина, передал «ПолитЭксперт».

Шпинат при этом является источником цинка, кальция, магния и железа. Однако щавелевая кислота, которая также есть в его составе, мешает этим веществам усваиваться. По этой причине продукт стоит подвергать термической обработке перед тем, как сделать из него какое-то блюдо.