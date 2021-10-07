Названы овощи и фрукты, которые обязательно нужно есть осенью

Роспотребнадзор составил памятку, в которой перечислил овощи и фрукты, необходимые организму человека в осенний период для получения всех необходимых витаминов. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

Первое место в списке занимает тыква. В ней содержится большое количества железа, меди и фтора. Кроме того, следует включить в рацион кабачки, патиссоны, баклажаны, помидоры, огурцы, морковь, свеклу, болгарский перец и репу.

Особое внимание рекомендуется уделить всем видам капусты: белокочанной, краснокочанной, брюссельской, савойской, цветной и брокколи. А вот крахмальных продуктов, таких как картофель и батат, лучше не есть слишком много.

Что касается фруктов, в ведомстве посоветовали есть побольше сезонных плодов. Это яблоки, груши, айва, сливы, хурма, инжир, киви. Из ягод полезны клюква, боярышник, бузина, калина, облепиха и шиповник — они укрепляют иммунитет и благотворно влияют на все системы организма.