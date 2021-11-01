Названы отстающие по темпам вакцинации регионы

Темпы вакцинации от коронавируса нужно ускорить в нескольких регионах РФ, среди них Дагестан, Камчатка, Ростовская область, Кузбасс и Северная Осетия. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передало РИА «Новости».

Министр также заявил о необходимости ускорить вакцинацию в Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Хабаровском крае. Он сказал об этом на заседании координационного совета.

Ранее Мурашко заявил о пользе нерабочих дней, объявленных в России в октябре–ноябре. По его словам, дополнительные выходные действительно повлияли на ситуацию с коронавирусом в стране. В Минздраве рассчитывают, что нагрузка на систему здравоохранения вскоре начнет снижаться.

Мурашко также отмечал, что заболеваемость снизилась в регионах с жесткими ограничениями.

Президент РФ Владимир Путин 1 ноября заявил о разработке лекарств от COVID-19. По словам главы государства, такие препараты появятся уже в «ближайшее время», однако самым универсальным способом защиты от тяжелых последствий ковида по-прежнему остается вакцинация.