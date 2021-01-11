Названы отрасли, сотрудники которых получат прививки от коронавируса в Москве

Со среды, 13 января, будет открыта запись для работников новых отраслей: научные исследования и разработки, информационные технологии, телекоммуникации и связь, социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями, управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью, гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.

А с четверга начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов. Теперь их станет 100. Медики проводят вакцинацию ежедневно, без выходных, отметил мэр. Записаться можно на сайте mos.ru и в системе ЕМИАС.

Также Собянин поблагодарил москвичей за то, что они услышали его просьбу и массово привились перед новогодними праздниками.

В Подмосковье в течение двух дней привезут еще 30 тысяч доз вакцины от коронавируса. По последним данным, привились уже более 17 тысяч жителей Московской области.