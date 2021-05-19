Названы отличия коронавируса от сезонной аллергии

При респираторном аллергозе и коронавирусе отмечаются схожие симптомы. Это заложенность носа, одышка, кашель, интоксикационный синдром и головные боли. Но есть и различия. Сезонная аллергия больше проявляется респираторными проявлениями, а COVID-19 интоксикационный синдром.

Об этом РИА «Новости» рассказал врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Он уточнил, что аллергия при относительно сохранном самочувствии и умеренном проявлении интоксикации, вызывает сильную слабость и быструю утомляемость. Но отличить одно заболевание от другого сможет человек, который болеет аллергией не первый год.

«Даже врач не всегда быстро может отличить аллергическое заболевание от других. Поэтому часть пациентов, особенно без «аллергического стажа», связывают появление респираторной симптоматики не с аллергией, а с другими заболеваниями», — добавил эксперт.

Но даже аллергик со стажем может принять коронавирус за проявления аллергии. Также будет заложен нос, хуже будут чувствоваться запахи, может появиться легкий кашель и головная боль. Вероятны проявления нездоровья желудочно-кишечного тракта. Поставить окончательный диагноз и подобрать правильную терапию может только врач после проведения ряда лабораторных исследований.

«В общем анализе крови оценивается содержание эозинофилов, которые повышаются при аллергии. Есть целый перечень тестов, оценивающих наличие иммуноглобулинов Е — специфических молекул, отвечающих за аллергические реакции, к различным аллергенам», — отметил инфекционист.

Врач-иммунолог Надежда Логина объяснила, что сезонная аллергия отличается от ОРВИ тем, что не провоцирует боль в суставах и мышцах, а также высокую температуру.