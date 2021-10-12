Названы отличия мужского инфаркта от женского

Благотворительная организация «Национальный фонд сердца» (BHF) рассказала, чем отличается мужской сердечный приступ от женского. Первые симптомы инфаркта у представителей обоих полов могут существенно разниться, рассказало издание Express.

Женщины перед инфарктом могут испытывать резкую сильную усталость, граничащую с ощущением предстоящего обморока. Кроме того, у них может появиться внезапная боль, которая будет отдавать на плечи, шею, живот и даже в спину, сообщили «Известия». Также они могут испытать головокружение и учащенное сердцебиение. Зачастую их бросает в холодный пот.

Чаще всего до наступления менопаузы женщины не страдают от ишемической болезни сердца. Инфаркты считаются по большей части мужским заболеванием. У сильной половины человечества при сердечном приступе появляются боли в грудной клетке, одышка, головокружение, потливость и спутанность сознания.